Глава испанской футбольной федерации арестован по подозрению в коррупции

Глава Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр арестован по подозрению в коррупции. Как сообщает El Pais, вместе с ним задержан и его сын. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе федерации.
Целью обыска являлось проверить данные о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации.
Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок. Вильяр помимо должности в Испании также занимает пост вице-президента УЕФА и ФИФА.