Перед игроками и сотрудниками «Томи» погасили пятимесячные задолженности

В результате принятых Рострудом мер в полном объёме погашена пятимесячная задолженность перед игроками, тренерами и иными работниками ФК «Томь», сообщает Роструд.
«В футбольном клубе был выявлен долг по заработной плате перед 197 сотрудниками. Сумма задолженности за январь–май текущего года составляла 333 млн 593 тыс. рублей.
В соответствии с выданным территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости предписанием заработная плата выплачена в полном объёме. За допущенные нарушения генеральный директор клуба и юридическое лицо привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Петраков: сейчас у «Томи» состав недостаточно серьёзный для ФНЛ