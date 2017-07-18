«Кальяри» объявил о продлении контракта с Боррьелло

Нападающий Марко Боррьелло продлил контракт с «Кальяри», сообщает пресс-служба клуба. Прежнее соглашение истекло 30 июня этого года. Новый договор с 35-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2017/18, с возможностью продления ещё на год.
Марко Боррьелло играет в «Кальяри» с августа 2016 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Аталанты». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах (30 — в основном составе) итальянской Серии А и забил 16 голов.
«Кальяри» по итогам сезона-2016/17 занял в чемпионате Италии 11-е место. Таблицу итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».