Бонавентура: переход Бонуччи – фантастика, не думал, что это произойдёт

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура прокомментировал переход Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в стан россонери.
«Всё, что я могу сказать, — я никогда не видел такого лета. Мы купили игроков, о которых в начале могли только мечтать. Лео – победитель, игрок сборной Италии. Переход Бонуччи – это фантастика. Я не думал, что это произойдёт. Он будет полезен в раздевалке. Бонуччи в роли капитана? Это вопрос к тренеру. Однако каждый должен быть немного капитаном», — цитирует Бонавентуру Gazzetta dello Sport.
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