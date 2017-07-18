Мостовой: «Спартак» видится фаворитом, но «Динамо» — одна из интриг чемпионата

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от московского дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 1-го тура РФПЛ.
«Фаворитом видится «Спартак». Недавно был обыгран «Локомотив» в непростом матче с хорошей концовкой. Но у бело-голубых есть шансы в психологии. Они вернулись в РФПЛ, у них хорошее настроение. Будут играть с удвоенной энергией. Может, меньше разума, но больше энергии и физики. Не думаю, что у «Динамо» возникнут проблемы с привыканием к скоростям РФПЛ. Очень интересно, как будут выглядеть бело-голубые. Это одна из интриг чемпионата.
На «Спартак» же не должен повлиять Суперкубок, хоть он и был очень энергозатратный. Но где они должны были потерять силы? Они отдыхали полтора месяца. Сыграли одну игру, тем более одержали победу. Исходя из этого поставлю на победу красно-белых со счётом 2:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 18 июля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.