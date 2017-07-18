Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз собирается стать отцом. Его девушка Джорджина Родригес в данный момент беременна.
«Конечно, я очень рад, что у меня родится ребёнок», — приводит слова Роналду El Mundo.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что 8 июня суррогатная мать родила футболисту сборной Португалии близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Роналду сообщил, что они чувствуют себя отлично. А впервые игрок стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в его же честь.