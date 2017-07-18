В Германии сообщили, что Обамейянг останется в «Боруссии» Д на следующий сезон

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг на следующий сезон останется в немецком клубе. Об этом сообщил Sky Sports.
Ранее появилась информация, согласно которой габонский футболист согласен пойти на понижение оклада, чтобы выступать за «Милан».
Кроме того, СМИ сообщили, что Обамейянг попал в сферу интересов «Челси», который готов заплатить за него £ 70 млн. Также к услугам Пьера-Эмерика Обамейянга проявлял интерес «ПСЖ».
Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.
Обамейянг готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Милан»