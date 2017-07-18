«Реал Солт-Лейк» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Видеообзор матча

«Реал Солт-Лейк» и «Манчестер Юнайтед» в рамках подготовки к сезону провели товарищеский матч. Встреча проходила в Сэнди и завершилась победой манкунианского клуба (2:1).
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте. Луис Сильва после передачи Хефферсона Саварино вывел «Реал Солт-Лейк» вперёд – 1:0. Ещё до перерыва «МЮ» сумел не только отыграться, но и повести в счёте.
На 29-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счёт, а на 38-й минуте Ромелу Лукаку забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».
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