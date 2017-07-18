Сёмин: ЦСКА хорошо составляет календарь, всё просчитывают

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как относится к переносу матча второго тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА на 21 июля в связи с участием «армейцев» в квалификации Лиги чемпионов. Об этом стало известно 17 июля.
«Что касается переноса матча с ЦСКА, то хотелось бы, чтобы сообщали пораньше такие решения. У нас же всё-таки есть свои планы и подготовка. ЦСКА хорошо календарь составляет, они всё просчитывают», — передаёт слова наставника «железнодорожников» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА подтвердил перенос матча 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на 21 июля