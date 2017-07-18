Хольмен: футболисты «Динамо» в матче со «Спартаком» провели отличный второй тайм

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой прокомментировал итоги матча первого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась вничью со счётом 2:2.
«После финального свистка почувствовал облегчение и, конечно же, радость. Мы провели довольно плохой первый тайм: действовали медленно, соперник на нас давил и создавал моменты, которые вылились в два гола. К тому же между линиями было много пространства, поэтому Промес, Зе Луиш и Адриано этим пользовались. Пожалуй, это было самым сложным. Но сейчас это уже неважно. Во второй половине матча мы собрались, решились показать свою игру — и у нас получился отличный тайм. Здорово, что забили два гола, тем более при такой поддержке болельщиков.
Атмосфера на стадионе сегодня была просто замечательная, почти полный стадион! Наши болельщики были с нами в прошлом сезоне, когда мы играли в ФНЛ, они остались с нами и сейчас. Это невероятно. Удалось ли возвращение? Было бы лучше, если бы мы завоевали три очка. Но мы в любом случае очень счастливы", — заявил Хольмен.