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Александров: второй тайм матча с «Локомотивом» был полностью за «Арсеналом»

18 июля 2017, вторник. 22:29. Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Я могу сказать одно — мы играли лучше соперника. По первому тайму так, конечно, не могу сказать, но второй тайм был полностью за нами. Если бы на нашей стороне было везение, то мы смогли бы увезти хотя бы одно очко из Черкизово», — передаёт слова Александрова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Полков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Локомотив
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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