Червиченко: при 2:0 «Спартак» думал, что поймал бога за причинное место

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итог заключительного матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«По составу «Спартак» минимум в два раза превосходил «Динамо». Красно-белые играли лучше и были сильнее за счёт высокого индивидуального мастерства и подбора игроков. Но бело-голубые забили без вопросов, а оба забитых мяча «Спартака» были спорными. Нельзя говорить о предвзятости Карасёва, просто голы красно-белых были на тоненького. Можно найти криминал в голе Промеса, в ситуации со вторым мячом «Спартака» у Адриано мог быть офсайд. На мой взгляд, нужно всегда трактовать эпизод в пользу нападения, да и там была нога защитника «Динамо».
Доминирование динамовцев во втором тайме — следствие вальяжного отношения красно-белых. «Спартак» думал, что поймал бога за причинное место, а оказалось наоборот. Такое было ещё при Карпине: доминируют в первом тайме, а к 60 минуте подсаживаются и получают полную кошёлку. Сегодня всё получилось так же из-за шапкозакидательского настроения после двух забитых мячей. Красно-белые посчитали, что дело сделано, стали пренебрежительно относиться к сопернику — и во втором тайме получили по заслугам.
По итогам сезона «Динамо» будет где-то в середине таблицы. Не вижу предпосылок их попадания в первую «пятёрку». «Спартак» же, не усиливаясь, вряд ли сможет удержать чемпионство, особенно сравнивая с «Зенитом» и его новичками», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.