Зотов: в раздевалке «Динамо» были такие чувства, будто выиграли у «Спартака»

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 1-го тура РФПЛ.
«Согласен, что эта ничья сродни победе. Проигрывали 0:2 к перерыву, отыгрались, и в раздевалке были такие чувства, будто выиграли. Хотя перед игрой рассчитывали на большее, чем ничья. Трудно сказать, что мешало в первом тайме. Много позволили «Спартаку» в центре, а в перерыве сделали поправку. Тренер сказал, как действовать в первую очередь в атаке, да и в обороне тоже. И во втором тайме вы увидели «Динамо», которое, надеюсь, будете видеть дальше. Калитвинцев не повышал голос в перерыве, просто указал на неправильные действия. Выполнили тренерскую установку, просто расставились и играли в свой футбол.
Быстрый гол всегда влияет. В нашем случае хорошо, что Панченко быстро забил во втором тайме. У нас было предостаточно моментов, чтобы выиграть, и из-за этого немного обидно, что не додавили. Было видно, что «Спартак» подсел, встал. Сказывалось, что «Спартак» до этого играл 120 минут, но это не наши проблемы.
Посмотрим, как проведём сезон. Наша задача — выигрывать как можно больше матчей. А на что замахнёмся — увидим в конце чемпионата», — сказал Зотов в эфире программы «8-16».