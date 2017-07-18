Кавазашвили: «Спартак» встал после 2:0 – это пижонство. Может, игроки зазнались?

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал гостевую ничью «Спартака» в матче 1-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:2). Красно-белые по ходу встречи вели со счётом 2:0, но в итоге упустили победу.
«2:0 вели, а потом встали. Это пижонство. Может, конечно, и переутомились после игры за Суперкубок. Но ведь начало сезона, о каком переутомлении может идти речь? Только начало! Они должны быть готовы ко всему. Может быть, зазнались уже? Я боюсь, как бы у них звёздная болезнь не появилась. Очень важно, чтобы такого не было. «Динамо» осторожно действовало, занималось перепасовками, зачем отсиживаться? После 2:0 нужно только забивать. Значит, у них есть порох в пороховницах, умеют перестраиваться – это хорошо! А «Спартак» расслабился, поэтому легко и пропустил два мяча. Пижонов наказывают», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.