Защитник «Эстудиантеса» Фойт, которым интересуется «Зенит», может уйти в «ПСЖ»

«ПСЖ» стал фаворитом в гонке за защитником «Эстудиантеса» Хуаном Маркосом Фойтом, сообщается на странице Get French Football в «Твиттере». Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур», однако парижане воспользовались долгими раздумьями английского клуба и перехватили инициативу.
В начале июля появилась информация, что «Зенит» предложил «Эстудиантесу» за 19-летнего защитника € 11 млн.
Хуан Маркос Фойт является воспитанником «Эстудиантеса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в этом году. В текущем сезоне чемпионата Аргентины он принял участие в семи матчах, каждый из которых начинал с первых минут. В активе Фойта матчи в составе сборной Аргентины U20.