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Источник: «Зенит» предложил «Эстудиантесу» € 11 млн за защитника Фойта

3 июля 2017, понедельник. 21:04. Футбол

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает аргентинский журналист Мартин Касанас в «Твиттере».

По информации из источника, «Зенит» сделал «Эстудиантесу» трансферное предложение о переходе 20-летнего футболиста в размере € 11 млн.

Хуан Маркос Фойт является воспитанником «Эстудиантеса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в этом году. В текущем сезоне чемпионата Аргентины он принял участие в семи матчах, каждый из которых начинал с первых минут. В активе Фойта матчи в составе сборной Аргентины U20.

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3 июля 2017, понедельник
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