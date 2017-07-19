Дуглас Коста объяснил один из главных мотивов перехода в «Ювентус»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста, пополнивший на правах аренды ряды туринского «Ювентуса», назвал один из главных мотивов своего перехода в стан бьянконери. Футболист сборной Бразилии перед чемпионатом мира стремится к большей игровой практике.
«Анчелотти — хороший человек, он относится ко всем одинаково. Но в следующем году состоится чемпионат мира. Поэтому я должен непременно играть. Я хочу и должен продолжать совершенствовать свою игру. Возможно, в последнем сезоне я не прогрессировал так, как имею возможность сделать это в „Ювентусе“, — цитирует Косту интернет-портал Goal.
Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 30 июня 2018 года за € 6 млн с возможностью последующего выкупа за € 40 млн.
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