Лепёхин: после перелёта на Дальний Восток бутсы уже словно на два размера меньше

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился воспоминаниями о дальних перелётах во время выступления за петербургскую команду в первой лиге. В 1-м туре РФПЛ стартовавшего сезона сине-бело-голубые на выезде в Хабаровске обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.
«В моей карьере случалось много перелётов. Ведь я до того, как стал игроком «Зенита», три года выступал в первой лиге. Все эти выезды прошёл по полной программе: во Владивосток, Находку, Читу, Иркутск. Причём летать приходилось через Москву. Один раз добирались в Находку на матч с «Океаном» ровно 24 часа. Вместе с дорогами, пересадками, перелётами ровно сутки. Безусловно, играть тяжело потом. Может, до самого футбола дело и не доходит, приходится характер включать после таких перелётов.
У нас тогда были спаренные выезды. Первый матч не самый сложный, гораздо тяжелее второй. Ещё после самолёта бутсы становятся словно на два размера меньше, потому что ноги в самолёте отекают. Но в функциональном плане всё равно нет больших сложностей в первой игре после длительного перелета. А вот после трёх дней пребывания в другом часовом поясе становится сложно играть в футбол. Большой плюс, что сейчас «Зенит» летает чартером, думаю, условия у футболистов комфортные. Вообще игрокам грех жаловаться на длительный перелёт. Хабаровск – это тоже Россия, туда надо летать. А тем, кто туда летать не хочет, нужно во второй лиге играть, ведь там все выезды на автобусе, всё рядом. Для меня это был полезный опыт", — цитирует Лепёхина «Спорт уик-энд».