Защитник «Милана» Де Шильо прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо находится в шаге от перехода в «Ювентус». 24-летний футболист прибыл в Турин, где пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры».
Накануне стало известно, что Де Шильо покинул тренировочный лагерь россонери в Китае, чтобы завершить переход в туринский клуб. Ожидается, что «Милан» заработает на продаже Де Шильо около € 10 млн. Маттиа уже попрощался с миланскими одноклубниками.
Де Шильо покинул расположение «Милана», чтобы завершить переход в «Ювентус»
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