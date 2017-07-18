Де Шильо покинул расположение «Милана», чтобы завершить переход в «Ювентус»

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо всё ближе к переходу в «Ювентус». Corriere dello Sport сообщает, что 24-летний футболист покинул тренировочный лагерь россонери в Китае, чтобы завершить переход в туринский клуб. Трансфер, скорее всего, будет завершён на этой неделе.
Ожидается, что «Милан» заработает на продаже Де Шильо около € 10 млн. Маттиа уже попрощался с миланскими одноклубниками. Прибытие итальянского футболиста в Турин ожидается 19 июля. В этот же день защитник должен пройти медицинское обследование.
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