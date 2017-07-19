КДК рассмотрит неправомерные действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды комитет будет рассматривать на ближайшем заседании по итогам матчей 1-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак».
«По матчу «Локомотив» – «Арсенал» мы рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов.
«По матчу «Динамо» — «Спартак» мы рассмотрим, как болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали несогласованный баннер. Также рассмотрим, как болельщики «Спартака» использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. Кроме того, мы рассмотрим неправомерные действия болельщиков обоих клубов. Что конкретно – узнаете после заседания», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.