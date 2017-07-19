Заммер: вижу в игре Хамеса определённую ограниченность

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер не уверен в том, что мюнхенцам следовало брать в свои ряды полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Последний будет играть в немецком гранде на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит мадридскому «Реалу».
«Я вижу в игре Хамеса определённую ограниченность. Конечно, звучит интересно, когда говорят о его разносторонности. Но я сам этого в нём не вижу», — приводит слова Заммера Eurosport.
Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что Родригесу места в основном составе никто не гарантировал.