Слуцкий: переход Кэмпбелла — это отличный трансфер для «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал переход нападающего Фрейзера Кэмпбелла, который присоединился к «тиграм» на правах свободного агента.
«Фрейзер – действительно хороший игрок, для нас это отличный трансфер. Кэмпбелл ещё один игрок в линию атаки. Каждый трансфер – это непростая работа. У меня словно две работы: одна в качестве тренера, а другая – вести переговоры с потенциальными новыми футболистами. Переговоры продолжаются, и мы можем добиться большего», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».
Защитник «Ливерпуля» Стюарт продолжит карьеру в «Халл Сити»