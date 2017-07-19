«Халл Сити» объявил о подписании контракта по схеме «2+1» с Ф. Кэмпбеллом

«Халл Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Фрэйзера Кэмпбелла. 29-летний форвард перебрался в стан «тигров» на правах свободного агента. Контракт подписан по схеме «2+1».
«Я рад, что снова стал «тигром». Надеюсь, в этот раз у меня всё получится не хуже, чем в предыдущий. С нетерпением жду своего дебюта», — сказал Кэмпбелл.
Нападающий уже выступал за «Халл Сити» в сезоне-2007/08 на правах аренды. В составе «тигров» он провёл 37 матчей и забил 15 мячей. В минувшем сезоне Кэмпбелл защищал цвета «Кристал Пэлас», принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.
Ф. Кэмпбелл близок к переходу в «Халл Сити»