Фаната «Спартака» избили в VIP-ложе «Арены Химки»

Болельщика московского «Спартака» избили в VIP-ложе «Арены Химки» во время матча красно-белых с «Динамо» в 1-м туре РФПЛ (2:2). Дмитрий Егоров стал свидетелем этих событий.
«Несколько фанатов хозяев перелезли через ограждение и начали избивать мужчину в красной майке. Стюардов и полиции рядом не было, вступаться никто не решился – люди просто сидели и смотрели, как человека бьют по голове. Говорят, что, придя в себя, он тут же отправился в полицию писать заявление. Во всяком случае, вызванные медики найти его уже не смогли. Минут через 15 в ложу под аплодисменты зашёл ОМОН. Опять же, как объясняли люди, находившиеся близко к месту драки, избитый провоцировал динамовцев, кричал, показывал неприличные жесты», — рассказывает журналист «Чемпионата».
Напомним, что по ходу дерби часть фанатов «Динамо» оскорбляли и пытались прорваться к экс-игроку клуба, чемпиону России в составе «Спартака» Роману Зобнину.