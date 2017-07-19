Президент «Локомотива» назвал успешным дебют 19-летнего нападающего Лысова

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал дебют в составе основной команды 19-летнего нападающего Михаила Лысова в прошедшем домашнем матче 1-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Я очень рад: в первом же туре мы стали свидетелями успешного дебюта в официальном матче нашего воспитанника. Поздравляю Михаила с этим событием и желаю успехов в основном составе «Локомотива». Благодаря в том числе и его уверенной игре команда вчера победила в непростом матче. Надеемся и впредь видеть его на поле, ждём от него плодотворной игры и больших побед.
Как неоднократно отмечали руководители РЖД, ставка на развитие собственных воспитанников является одним из стратегических приоритетов нашего клуба. И мы уже сейчас видим результаты работы тренерского штаба в виде прогресса наших молодых игроков", — цитирует Геркуса пресс-служба столичного клуба.