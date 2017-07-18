Лысов: очень важно, что в моём дебютном матче в РФПЛ «Локомотив» выиграл

Фланговый нападающий «Локомотива» Михаил Лысов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0). Для него это была дебютная игра в Премьер-Лиге.
«До сих пор не верится, что позволили выйти, тем более в таком напряжённом матче! Спасибо тренеру за предоставленную возможность – пока что не могу осознать это! Освоился сразу, как вышел на замену. Партнёры подбодрили, и сразу стало легче. Волнения не чувствовалось. Сказали побольше впереди играть и, конечно, помогать сзади. Не сказал бы, что в обороне получилось. Под конец устали. То ли психология, то ли после Суперкубка подсели – всё-таки несколько моментов было у «Арсенала».
Понимал, что у меня большие шансы выйти на поле. Но скажу ещё раз: не верится, что удалось сыграть! Конечно, я до этого разминался, надеялся, что меня выпустят. Сергей Алексеев, тренер по физподготовке, подозвал к Юрию Павловичу, который дал мне установку играть вперёд. Очень важно, что в моём дебютном матче команда выиграла!» — сказал Лысов в интервью клубной пресс-службе.