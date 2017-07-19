Видео: первый гол Сычёва за «Локомотив-Казанка»

«Локомотив-Казанка» выиграл у клуба «Знамя Труда» в матче первого тура ПФЛ зоны «Запад». Встреча проходила в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв вошёл в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба. Также в составе «Локомотива-Казанка» отличились Денис Анисимов (дубль), Александр Закускин, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев и Иван Шаров.
Во втором туре ПФЛ «Локомотив-Казанка» на выезде сыграет с клубом «Луки-Энергия» (27 июля).
Видео с первым голом Сычёва в ПФЛ доступно на «Чемпионате».