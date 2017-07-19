Дель Пьеро: теперь я жду очень большого трансфера от «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сообщил, что ждёт от туринцев крупного трансфера.
«Теперь, после ухода Бонуччи, я ожидаю очень большого трансфера от „Ювентуса“. Я жду покупки игрока, о котором ещё не говорили в СМИ. К тому же после ухода Бонуччи образовывается большая пустота, и я говорю не о центре защиты. Бесспорно, „Милан“ очень усилился, но футбол — это не только игроки.
Помимо них нужен узнаваемый и дающий результат стиль игры, а также единство в раздевалке. Вот эту пустоту и нужно будет заполнить», — цитирует Дель Пьеро Gazzetta dello Sport.
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