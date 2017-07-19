Тренер «Арарата»: «Зоркий» — замечательная команда, а вот поле никуда не годится

Главный тренер московского «Арарата» Сергей Булатов поделился впечатлениями от победы над «Зорким» из Красногорска в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ. Встреча проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Хочется поздравить город Красногорск. „Зоркий“ — замечательная команда. Думаю, ей по силам быть в верхней части таблицы. Мы победили за счёт мастерства, голы — результат хорошей игры наших игроков. Во втором тайме сбавили в активности, хотели контролировать мяч. Пришлось сесть в оборону, но соперник не создал практически ничего у наших ворот. Главной задачей было не пропустить.
Хочу сказать, что поле обязательно надо менять. Оно плохого качества, никуда не годится", — передаёт слова Булатова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.