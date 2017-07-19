Юран: если убрать 0:3 на табло, то по игре «Зоркий» «Арарату» не проиграл

Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ с «Араратом». Встреча проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Если говорить откровенно, то результат предсказуем. У нас не было достаточно времени, чтобы наиграть весь состав. У нас центральные защитники впервые играли в паре. Мы старались контролировать мяч, во втором тайме не хватило удачи. Надо учитывать, что против нас играли такие мастера, как Павлюченко, Ребко. Если честно, ожидал худшего. Но то, что я хотел увидеть, я увидел. Лебеденко забил классный мяч. Мастер есть мастер, хотя кроме 2-3 ударов у „Арарата“ особо моментов не было.
Первый блин комом. Благодарен болельщикам. Игроки расстроены результатом, особенно имея такую хорошую поддержку. В целом считаю, что если убрать 0:3 на табло, то по игре мы не проиграли.
У Алдонина микротравма, поэтому он вышел только на последние 10 минут. Ему надо набирать форму. Он профессионал своего дела. Евгений закончил играть в большой футбол, но со спортом не прощался", — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.