«Спартак» интересуется форвардом «Вердера» Крузе

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Bild.
По информации издания, московский «Спартак» интересуется 29-летним футболистом. Красно-белые могут заполучить Крузе в нынешнее летнее трансферное окно, воспользовавшись пунктом в контракте игрока о сумме отступных, которая составляет € 15 млн.
Ранее сообщалось, что Крузе также входит в сферу интересов «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне нападающий забил 15 голов в 23 матчах Бундеслиги.
Нападающий «Вердера» Крузе может оказаться в «Вест Хэме»