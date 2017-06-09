Нападающий «Вердера» Крузе может оказаться в «Вест Хэме»

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Sports, очередным претендентом на форварда стал «Вест Хэм Юнайтед». Отмечается, что за форварда могут заплатить € 12 млн
Нынешним летом лондонский клуб попытается усилить линию нападения, и сообщается об интересе «Вест Хэма» к Миши Батшуайи из «Челси» и Келечи Ихеаначо из «Манчестер Сити».
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Крузе со стороны «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». 29-летний игрок в прошлом сезоне забил 15 голов в 23 матчах Бундеслиги.
Бауманн: мы уверены, что Крузе в следующем сезоне будет играть в «Вердере»
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Вердера» Крузе