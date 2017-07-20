Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер полузащитника Мацея Рыбуся, ранее выступавшего за «Лион».
«Сегодня был насыщенный день, который вместил в себя несколько приятных событий. Одно из них — подписание контракта с Рыбусем. Это футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров команды. Вскоре он присоединится к нам в Москве и, надеемся, сразу вольётся в коллектив. Желаем больших успехов в «Локо», Мацей!» — сказал Геркус в интервью клубной пресс-службе.
Геркус: Рыбусь может стать одним из лидеров «Локомотива»
Фото: fclm.ru
Рыбусь: «Локо» — это просто круто, я счастлив