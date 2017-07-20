В Англии сообщили, что «Сток Сити» интересуется Ярмоленко и Коноплянкой

Сразу два украинских футболиста попали в сферу интересов «Сток Сити». Как сообщает Stoke Sentine, английский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки и нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко.
Отмечается, что один из лидеров «Сток Сити» Марко Арнаутович в ближайшее время может перейти в «Вест Хэм», и руководство клуба ищет ему замену, видя её в лице одного из украинцев. Ещё два года назад клуб вёл переговоры о переходе Ярмроленко в Англию, но тогда президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отказался отпускать форварда.
Коноплянка также находится в сфере интересов «Интера» и двух турецких клубов – «Галатасарая» и «Трабзонспора».
«Галатасарай» сделал «Шальке-04» предложение о покупке Коноплянки