Инсинье: если «Наполи» станет чемпионом, готов сделать татуировку в честь этого

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье готов сделать татуировку, если неаполитанцы станут чемпионами Италии. Футболист считает, что «Наполи» пора начать что-то выигрывать.
«У нашего тренера отличное понимание футбола. Все говорят, что «Наполи» показывает лучший футбол в Италии. Мы гордимся этим, но пора что-то выигрывать. Так должно быть, если вы хорошо играете.
Готов ли «Наполи» побороться за скудетто? Мы показали это в прошлом году. «Наполи» завершил сезон в пяти очках от первого места. Не потеряй мы очки в матчах с «Палермо» и «Сассуоло», боролись бы за чемпионство до конца», — цитирует Инсинье Gazzetta dello Sport.
Статистику выступления «Наполи» в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».
Инсинье: моё сердце бьётся для «Наполи», хочу играть здесь до конца карьеры