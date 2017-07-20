Ватцке: публичный интерес «Милана» к Обамейянгу — неуважение к «Боруссии»

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что «Милан» проявил неуважение к дортмундскому клубу, открыто говоря об интересе к нападающему Пьер-Эмерику Обамейянгу. Функционер считает, что так поступать нельзя.
«Мы продолжаем переговоры с агентом, а значит и с футболистом. Между нами всегда было открытое общение. Никакого инакомыслия нет. Мы всегда правильно относились к Обамейянгу за его достижения.
Иногда «Боруссии» нужно планировать стратегию. Тренер другой команды не должен говорить: «О, хорошо, мы бы хотели купить такого игрока». Такие слова, которые исходили от «Милана», демонстрируют отсутствие уважения.
Думаю, Обамейянг остался доволен тем, что команда показала в товарищеском матче с «Миланом». Пьер-Эмерик счастлив в клубе, а мы рады, что он является частью команды», — цитирует Ватцке Goal.