Конте: с друзьями люблю играть в петанк, в теннис или в Playstation

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как он провёл летний отпуск, а также поведал о своих ожиданиях в преддверии старта нового сезона.
«Лето было хорошим. Я проводил время со своей семьёй и с друзьями, перезагрузил свои мысли и тело, получал удовольствие от разных вещей. Я стараюсь забыть о футболе, но когда я отправляюсь домой, меня многие хотят поздравить. С моими друзьями мы любим играть в петанк, в теннис или в Playstation, иногда ходить на ужин.
Это был очень хороший сезон, я получил большое удовольствие от него, но мы начинаем новый сезон и должны снова всё доказывать. Мы пытаемся улучшить игру, и мы знаем, что в клубе вроде «Челси» хороший сезон означает выигранные титулы. Поэтому мы постараемся выиграть несколько трофеев. Побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Мы выиграем то, что сможем выиграть. Мы будем биться за каждый трофей", — цитирует Конте официальный сайт клуба.