Левандовски, исходя из личных интересов, рад, что Обамейянг остаётся в «Боруссии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рад тому, что форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не сменит клубную прописку. При этом футболист сборной Польши не скрывает личную заинтересованность в подобном развитии событий.
«Очевидно, что без победы в Лиге чемпионов всегда чего-то не хватает. А если ты вынужден вплоть до окончания национального первенства бороться за победу, то имеешь возможность быть в соответствующей форме дольше. Эту концентрацию и форму ты демонстрируешь потом и в Лиге чемпионов. Мы выигрывали Бундеслигу слишком рано и теряли форму в Лиге чемпионов», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».
Левандовски: «Бавария» хочет выиграть как можно больше трофеев