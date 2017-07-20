Бодул: не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛ

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул ответил на вопрос, был ли сезон-2016/17 удачным для пермяков. Также футболист сказал, что не будет до конца доволен, пока не выиграет бомбардирскую гонку в РФПЛ.
«Не могу сказать, что он успешный. Возможно, первая половина сезона — да, но вторая точно нет, учитывая, что команда проигрывала, например, «Томи». Если говорить обо мне лично, то сезон точно удачнее, чем два моих предыдущих сезона. Счастлив, что снова забиваю голы, потому что мы играем, чего уж там скрывать, в оборонительный футбол, но, несмотря на это, создаём большое количество голевых моментов, не все из которых мне удаётся реализовать. И могу сказать, что не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в российском первенстве», — цитирует Бодула «Спорт день за днём».
Статистику выступления Дарко Бодула в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».