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Бодул: не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛ

20 июля 2017, четверг. 12:43. Футбол

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул ответил на вопрос, был ли сезон-2016/17 удачным для пермяков. Также футболист сказал, что не будет до конца доволен, пока не выиграет бомбардирскую гонку в РФПЛ.

«Не могу сказать, что он успешный. Возможно, первая половина сезона — да, но вторая точно нет, учитывая, что команда проигрывала, например, «Томи». Если говорить обо мне лично, то сезон точно удачнее, чем два моих предыдущих сезона. Счастлив, что снова забиваю голы, потому что мы играем, чего уж там скрывать, в оборонительный футбол, но, несмотря на это, создаём большое количество голевых моментов, не все из которых мне удаётся реализовать. И могу сказать, что не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в российском первенстве», — цитирует Бодула «Спорт день за днём».

Статистику выступления Дарко Бодула в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Амкар
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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