«Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за расистские скандирования болельщиков

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«По матчу «Динамо» — «Спартак» мы рассмотрели неправомерное поведение болельщиков. За поведение болельщиков «Динамо» на трибуне С, где с болельщиков срывали шарфы, что привело к локальной стычке, мы приняли решение оштрафовать «Динамо» на 100 тыс. рублей. За необеспечение безопасности на стадионе «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей.
Также за выкрики расистского содержания (уханье) со стороны болельщиков «Динамо» мы приняли решение оштрафовать «Динамо» на 250 тыс. рублей. В случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.