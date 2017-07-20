Смертин: на матчи РФПЛ повышенной опасности будем направлять двух наблюдателей

Офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин рассказал, как будет организована работа в нынешнем сезоне на матчах РФПЛ.
«Сейчас очень пристальное внимание к России из-за чемпионата мира в следующем году. Мы проводим мониторинг матчей и особенно игр повышенной опасности. На матчи отправляются два наблюдателя, которые потом передают мне полный отчёт.
Есть трёхступенчатая система о поведении болельщиков. Первое — предупреждение диктора на стадионе, второе — остановка игры арбитром, третье — прекращение матча. Всё это касается поведения болельщиков. Это сообщение всем тем болельщикам, которые болеют не за свою команду, а против соперника. Мы будем действовать по этой схеме в чемпионате России. Чтобы не только до чемпионата мира, но и после мундиаля болельщики на трибунах действовали в рамках закона», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.