Пономарёв: судейство – наш бич, но с Карасёвым ЦСКА – «Локо» пройдёт нормально

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 2-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив». Встреча состоится 21 июля.
«Я видел обе команды и отдаю предпочтение «армейцам». Они мобильнее, чем «железнодорожники». Футболисты «Локомотива» сильны в атаке. Хоть я и отдаю предпочтение ЦСКА, но думаю, что будет ничейный результат. Обе команды забьют. Будет 1:1 или 2:2. Игра получится равной. У «армейцев» проблемы в обороне. Это было видно в игре с «Анжи». Столько выходов один на один не должно быть в современном футболе. Где центральные защитники гуляют? Работы ещё много у ЦСКА.
«Локомотив» неплохо играет в нападении. Мне нравится, как Сёмин поставил игру. «Армейцам» стоит опасаться их атак. «Железнодорожники» идут вперёд большими силами. А у команды Гончаренко грозная линия полузащиты. Кто подключится в атаку? Бог их знает. Любой полузащитник может пойти атаковать. И ещё одна сильная сторона ЦСКА — Марио Фернандес. Этот правый защитник всё время находится впереди. Марио много создаёт моментов для взятия ворот, и сам угрожает воротам. Я думаю, что он часто будет участвовать в атаках.
Судейство сейчас, конечно, портит игру. Это наш бич. На матче «Спартак» — «Локомотив» я сидел и плевался. Так судить нельзя. Они просто не понимают футбола или специально это делают, но ужасно портят игру. Это безобразие. Не знаю, какую оценку Безбородов получил после матча. Я бы его отстранил. Сергей Карасёв ещё более-менее. На четвёрочку. Я думаю, что с ним нормально всё пройдёт», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.