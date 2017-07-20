Игнашевич провёл тренировку в общей группе ЦСКА впервые с мая

ЦСКА впервые в новом сезоне вышел на газон «ВЭБ Арены», и вместе со всеми тренировался защитник Сергей Игнашевич, который с мая восстанавливался после операции на стопе, сообщает пресс-служба «армейцев».
В 16:30 по московскому времени на домашнем стадионе красно-синих началась предматчевая тренировка. Продолжалась она чуть менее часа. Перед завтрашней встречей 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» состоится чествование полузащитника Зорана Тошича, который покинул «армейский» клуб в начале июля 2017 года.
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