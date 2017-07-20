ФИФА и УЕФА намерены исключить из своего состава главу испанской федерации

Президент Королевской испанской федерации футбола Анхель Мария Вильяр, который подозревается в коррупции, будет исключён из состава ФИФА и УЕФА, где он работает на постах вице-президента. Об этом пишет AS.
Как рассказал изданию неназванный представитель ФИФА, организация не хочет, чтобы на посту вице-президента работал человек, который может быть связан с коррупцией, учитывая скандал, который разразился в международной федерации в 2015 году. В УЕФА, скорее всего, думают так же, заявил представитель ФИФА.
18 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два испанских футбольных чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.
Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок.