Защитник сборной Испании U21 Мере стал игроком «Кёльна»

Немецкий «Кёльн» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником хихонского «Спортинга» Хорхе Мере. Контракт с 20-летним испанцем рассчитан на пять лет.
Мере является воспитанником академии хихонского Спортинга, к играм за первую команду которого начал привлекаться в сезоне-2014/15. В минувшем сезоне он провёл в Примере 31 матч, забив один автогол и заработав семь жёлтых карточек.
В составе сборной Испании U21 он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2017 года, проведя на турнире четыре матча.
Посмотреть фотографию можно также в официальном «твиттере» «Кёльна».