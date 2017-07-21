Эмери: Орье хочет покинуть «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что защитник Серж Орье намерен покинуть команду.
«В разговоре с Сержем я сказал, что хочу, чтобы он остался в команде. Он ответил мне, что планирует уйти из клуба.
Однако, мы заключили контракт с Дани Алвешем, опытным игроком с характером чемпиона», — цитирует Эмери L'Equipe.
Контракт Сержа Орье с «ПСЖ» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Орье провёл 22 матча во французской Лиге 1 и отметился тремя результативными передачами. Также на его счету 5 матчей и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.
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