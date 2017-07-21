Хуммельс считает трансферную политику «Баварии» оправданной

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс выступил в защиту трансферной политики своего клуба. «Бавария» не тратит на приобретение суперзвёзд таких больших денег, как некоторые другие европейские гранды, и Хуммельс считает такой подход к делу оправданным.
«Бавария» доказала, что можно сформировать одну из лучших команд Европы и без больших затрат. Если тот или иной футболист стоит вдвое или втрое дороже другого, то от этого он ещё не становится сильнее», — приводит слова Хуммельса Kicker.
Ранее президент немецкого гранда Ули Хёнесс отметил, что клуб формирует команду для будущего, делая ставку и на своих воспитанников.
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