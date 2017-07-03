Хёнесс: «Бавария» не заплатит € 100 млн за Верратти

Мюнхенская «Бавария» не собирается бороться за полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщил президент немецкого гранда Ули Хёнесс. Ранее отмечалось, что главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти очень высоко ценит игровые качества своего соотечественника и хотел бы видеть его в своей команде. То же самое Хёнесс сказал и относительно нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«Бавария» не заплатит € 100 млн за Верратти, а Санчесу не будет давать € 25 млн в год. Да, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны усиливать состав команды и тратить большие деньги. Однако мы не должны делать это бессмысленно», — приводит слова Хёнесса Fox Sports.
На Верратти, в частности, претендует «Барселона».