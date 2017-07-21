Силлессен, которым интересуется «Кристал Пэлас», намерен остаться в «Барселоне»

Голландский голкипер Яспер Силлессен прокомментировал информацию о возможном переходе в «Кристал Пэлас», которым руководит Франк де Бур. Именно голландский тренер в 2011 году пригласил Силлессена в «Аякс».
«Я не разговаривал с Франком, да, мы хорошо знакомы, но мы не контактировали. Конечно, отвечу на его звонок, но я не перейду в «Кристал Пэлас». Я очень счастлив в «Барселоне», — цитирует Силлессена Football Espana.
Яспер Силлессен перешёл в «Барселону» летом прошлого года из «Аякса», но так и не смог пробиться в основной состав. На счету 28-летнего голландца 10 матчей за каталонский клуб.
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